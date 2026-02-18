Accidente de Alan Romero: un video reveló cómo fue el impacto con el patrullero y aseguran que fue "intencional"

Un video del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) reveló la maniobra que realizó el patrullero que embistió el pasado 29 de enero a Alan Romero, el joven motociclista de 22 años que había escapado de un control policial y murió por el brutal choque. Desde la querella y la familia de la víctima consideran que fue intencional, por lo que solicitaron recaratular la causa.

De acuerdo a la información que pudo saber 0223, el material fílmico fue obtenido por los registros del COM y revelan con claridad la mecánica del accidente. En las imágenes se puede observar al patrullero del Comando de Patrullas que circulaba por la avenida Luro y metros antes del cruce con la calle Fermín Errea hace una maniobra brusca para impactar a Romero.

La prueba fue presentada en la fiscalía en turno y el abogado Simón Isaías Serrano solicitó el cambio de calificación legal de la causa de homicidio culposo a homicidio doloso al entender que el choque fue intencional.

Asimismo, se elevó el pedido para imputar al acompañante del patrullero por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falso testimonio en la causa que tiene como único imputado al conductor del móvil Matías Dini.

Tal como se informó, la persecución había iniciado en inmediaciones de Luro y Colombia donde el motociclista evadió un control policial y se dio a la fuga a toda velocidad en su Bajaj Rouser NS 200 hasta que el patrullero en cuestión se interpuso en su camino. Producto del impacto, salió eyectado y murió en el acto.

Alan Romero tenía 22 años.

Si bien en un primer momento la propia Policía había informado que se trataba de un delincuente, desde su entorno rechazaron la etiqueta y aclararon que no tenía antecedentes penales. “Le ataron los tobillos a Alan mientras agonizaba y lo dejaron morir”, denunció angustiada su tía Fernanda.

“Ese día Alan tenía franco y su rutina era ir a cortarse el pelo y después se juntaba conmigo. Él hacía changas y estaba buscando un trabajo mejor. Tiramos un montón de curriculums por todos lados. También vendía sorrentinos con su mamá. Era un sol de persona”, recordó.

