Fatal accidente en Ruta 2: una mujer murió y un motociclista se encuentra grave

Una mujer murió y un hombre resultó con heridas de gravedad tras un trágico siniestro vial entre una camioneta y una moto que se registró este domingo por la noche sobre la Ruta Provincial N°2, a la altura del kilómetro 77,5.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:30, cuando un vehículo Ford Territory, patente AH800NW, conducido por Rubén Ángel Stambule (55), con domicilio liado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizó una maniobra de retome e impactó la parte trasera de una moto marca Boge (A259SOF), que circulaba por la traza principal.

Como consecuencia del impacto, el conductor, Marcelo Padin (59), domiciliado en City Bell, resultó con lesiones de carácter grave y fue trasladado de urgencia al Hospital Romero de La Plata.

En tanto, la acompañante del motociclista, identificada como Mirta Luján López, quedó tendida sobre la Ruta y, pese a la rápida intervención del personal médico de la ambulancia se constató su fallecimiento en el lugar.

El conductor de la camioneta resultó ileso. A raíz del hecho, la Ruta 2 permaneció parcialmente obstruida, con tránsito asistido y lento, mientras la policía realizaba tareas de balizamiento y preservación del lugar.