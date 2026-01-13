Rechazaron la prisión domiciliaria del jefe de Sanidad de la cárcel de Batán acusado de abusar de los internos

Los jueces consideraron que "el encierro carcelario del encausado no impide el adecuado tratamiento de las patologías que presenta -VIH y diabetes-".

La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de Mar del Plata ratificó un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 que no hizo lugar al pedido de arresto domiciliario solicitada en favor de Juan Carlos Salas, el ex jefe de sanidad de la Unidad Penal N° 15 de Batán, encarcelado desde mayo de 2024 por al menos dos graves casos de abuso sexual cometidos contra detenidos.

La causa contra Salas se inició por una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria y se encuentra elevada a juicio, a la espera de la realización del debate oral fijado para mediados de diciembre próximo.

Según replicó la Agencia Andar, el radiólogo miramarense será juzgado por dos hechos en los que la Unidad Funcional de Investigación y Juicio N° 1 de Mar del Plata consideró suficientemente acreditados los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos en concurso real ocurridos entre 2022 y enero de 2024.

Se espera que a fin de este año sea juzgado por dos hechos, aunque se presume que fueron decenas las personas que, mediante amenazas y extorsión o para acceder a psicofármacos sin prescripción médica a cambio de prácticas sexuales, sufrieron los abusos y ultrajes del ex jefe de sanidad.

Salas fue detenido a fines de mayo de 2024.

La defensa del imputado había solicitado la morigeración con arresto domiciliario argumentando que durante ocho meses su asistido no pudo ver a un médico diabetólogo y que en la unidad penal donde se encuentra no le suministran la medicación. Sin embargo, los jueces Alfredo Deleonardis y Pablo Poggetto consideraron que “el encierro carcelario del encausado no impide el adecuado tratamiento de las patologías que presenta -VIH y diabetes-, debiendo el Servicio Penitenciario Bonaerense arbitrar los medios necesarios para cumplir con el tratamiento indicado”.

Además, agregaron que a fines de diciembre Salas fue trasladado al Hospital Alejandro Korn de La Plata para acudir a un turno con un especialista del Servicio de Endocrinología, por lo que entendieron que la patología estaría siendo atendida.

Con estos argumentos, no hicieron lugar al pedido morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario y ratificó el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2, integrado por los jueces Roberto Falcone y Alexis Simaz, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 Departamental.

El comportamiento del jefe de Sanidad era conocido en el complejo.

Además de Salas, en la investigación sobre los abusos también fueron imputados el jefe de la sección asistencia y tratamiento de la Unidad Penitenciaria, José Pedroche, y el subdirector Daniel Medina, a pedido de la fiscal Florencia Salas por encubrimiento agravado.