La fiesta no para: The la Planta trae todo el flow a Mar del Plata

La llegada de The la Planta a Mar del Plata genera gran expectativa ya que, la banda de cumbia uruguaya es sinónimo de fiesta segura. La banda se presentará el viernes 16 de enero en Ciudad Cultural Brewhouse, pero no es toso: a la esperada presentación se suman "Sin destino" y la DJ Sofi Guarachis

The La Planta es una banda de cumbia uruguaya liderada por Nicolás Choca, oriundo de Melo, Uruguay. Activa desde 2014, la agrupación logró consolidarse con hits como “Universo paralelo”, “Pa’ romper la discoteka”, “Barrio prendido” y “Ojitos chiquititos”, además del remix de “Ojitos chiquititos” y canciones que se volvieron infaltables en las pistas.

Actualmente, The La Planta cuenta con más de 2,5 millones de oyentes mensuales en Spotify y colaboraciones con artistas como Néstor en Bloque, Fidel Nadal y Peke 77, entre otros.

Tras la pandemia, el proyecto cruzó definitivamente a la Argentina y amplió su alcance con un crecimiento sostenido. Uno de los puntos más altos llegó con “Hoy”, junto a Valentino Merlo, que superó los 350 millones de reproducciones en YouTube y más de 250 millones en Spotify.

En los últimos años, la banda también participó en festivales como America Rockstars, lanzó nuevas colaboraciones y continuó ampliando su presencia en la escena musical regional.

Las entradas se encuentran en venta en Cultutikets