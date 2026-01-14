El Secreto de Gerardo Romano en una temporada exitosa: “Las cosas no ocurren porque sí”

“El secreto” es la última obra que se sumó a la cartelera marplatense y una de las preferidas por marplatenses y turistas. Tras el estreno, Gerardo Romano, el protagonista de la comedia que se presenta de martes a domingo en el Teatro Atlas, habló con 0223.

“Afortunadamente el estreno pasó, tuvo una buena aceptación del público. Tenemos muchas funciones por delante así que por mi parte estoy para descansar yendo de la cama al escenario para poder disfrutar con toda la energía posible arriba del escenario”, dijo el ex “El Marginal”.

“El secreto” llegó a Mar del Plata en lugar de “Quién es quién” la obra protagonizada por Soledad Silveyra y Luis Brandoni que, por cuestiones vinculadas a la salud del actor de “Esperando la Carroza” debió ser suspendida. Respecto a este punto, Romano explicó: “Las cosas no ocurren porque sí, y es el momento de de esta obra, de que la gente se pueda reír y disfrutar, y nos hace reír y disfrutar a nosotros”, dijo

“Todo lo que ha sucedido en este en esta propuesta ha sido grato, gratificante, ha fluido. Este, esperemos que siga así”, se sinceró Romano al tiempo que aseguró que junto a sus compañeros hace función de martes a domingo “ Eso requiere una energía de de diaria que que tenemos que estar preparados para afrontarlo”, cerró.

*”El secreto” se presenta de martes a domingo en el teatro Atlas. Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro (Luro esquina Corrientes)