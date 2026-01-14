Jueves para no salir de casa: alerta amarillo por tormentas fuertes en Mar del Plata

Después de una jornada calurosa, aunque con fuertes vientos que opacaron el día de playa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para la mañana de este jueves en Mar del Plata.

De acuerdo al organismo, el miércoles terminará con unos agradables 22° y el cielo parcialmente nublado, pero advierte por fuertes ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) del sector noreste.

En tanto a las precipitaciones, está previsto que comiencen a caer las primeras gotas desde la madrugada y rige un alerta por tormentas fuertes para la mañana, las cuales estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se viene una importante tormenta en Mar del Plata.

Además, será un día especialmente pesado, con una máxima de 27° y mínima de 18°, en el que las lluvias no se detendrán ni un minuto, a pesar de que irán mermando con el correr de las horas. Es que, luego de una gran intensidad en la mañana, el SMN anuncia tormentas aisladas a la tarde y chaparrones por la noche.

Al mismo tiempo, el viento del noroeste de la mañana dará un giro al sur por la tarde y al sudeste a la noche, y esperan ráfagas de 50 km/h hasta la noche.

Según el pronóstico, el buen tiempo regresará el viernes, con una jornada totalmente soleada y una máxima de 26°, antes de un sábado con calor extremo y nuevamente tormentas aisladas en el epílogo del día.