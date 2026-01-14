Kicillof encabezó la primera reunión productiva de la temporada: “El diagnóstico es sumamente preocupante”

Luego de su paso por Miramar días atrás, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles en el partido de La Costa la primera reunión con representantes del turismo, la industria y diferentes sectores productivos de la región. Desde la localidad de Mar de Ajó, el mandatario analizó el contexto de la actividad junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el intendente local, Juan de Jesús.

Del encuentro participaron más de 300 representantes de sectores industriales, turísticos, gastronómicos, comerciales, pesqueros y de la construcción, entre otros, con el fin de analizar el desarrollo de la temporada de verano y el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional en cada una de las ramas productivas.

Más de 200 empresarios se reunieron con Kicillof en el partido de La Costa.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estos encuentros nos permiten escuchar de primera mano cuál es la realidad de cada uno de los sectores: el diagnóstico es sumamente preocupante como consecuencia del programa económico que lleva adelante el Gobierno nacional”. “Intentan convencer a los empresarios y comerciantes de que les va mal porque no se esfuerzan lo suficiente, pero es mentira: la caída de la actividad es el resultado de un plan deliberado para atacar a la producción, la industria y el trabajo”, subrayó.

“Pasaron más de dos años y la situación no sólo no mejora, sino que se sigue agravando: no es una cuestión de tener paciencia o esperar el paso del tiempo, esto solo cambia si se modifica el rumbo de una política que deja afuera a la inmensa mayoría de los argentinos”, afirmó el Gobernador y concluyó: “La invitación está abierta para conversar con todos y todas: somos un Gobierno provincial que, frente a un contexto tan adverso, pone la cara, escucha y diseña políticas para acompañar y dar respuestas”.

Diversos representantes expusieron ante el gobernador Kicillof sobre la situación productiva.

Durante la reunión, Magario señaló que “con políticas nacionales que apuntan a planchar los salarios y a destruir la producción, la cooperación entre la Provincia y el sector empresario se vuelve cada día más importante para apuntalar la temporada y sostener el empleo”. “No podemos permitir que las vacaciones sean un privilegio: tenemos que trabajar para que la economía se recupere y todos los trabajadores vuelvan a ver garantizados sus derechos”, indicó.

Al respecto, Costa remarcó: “Venimos de dos años durísimos para el turismo y la producción como consecuencia directa de las decisiones de un Gobierno nacional que les quitó recursos a las familias y eliminó todas las políticas públicas destinadas a promover el trabajo”. “Este encuentro tiene el sentido contrario: mostrar que en la Provincia sí hay un Estado presente que escucha y busca llevar una mejor calidad de vida para los y las bonaerenses”, agregó.

En tanto, Rodríguez sostuvo: “Estamos atravesando un contexto complejo, donde la caída de la demanda afecta de manera transversal a todos los sectores productivos de la provincia”. “Frente a esto, desde el Gobierno bonaerense promovemos una agenda productiva junto a los intendentes, con una mirada territorial y cercana, para impulsar la producción y el empleo", añadió.