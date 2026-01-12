Kicillof defendió la temporada de verano: “Tenemos la principal provincia turística del país”

Kicillof inauguró un programa provincial junto a referentes del peronismo de la Quinta, como el senador Paredi y los intendentes Ianantuony y Wischnivetzky.

El gobernador Axel Kicillof se refirió este lunes en Miramar al desarrollo de la temporada de verano en la provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por el crecimiento del turismo argentino en destinos como Brasil y Uruguay, y defendió el rol del Estado provincial para sostener la actividad.

“Récord de veraneo en Brasil, querían que fueran las mejores temporadas en Punta del Este, con argentinos que coparon Punta del Este y el sur de Brasil. Yo no tengo nada contra eso, son vecinos de la Argentina y son lugares hermosos, pero acá en la provincia de Buenos Aires tenemos la principal provincia turística”, afirmó sobre el fenómeno del turismo argentino en países de la región favorecido por la política cambiaria.

En ese sentido, remarcó el impacto del turismo en el empleo local y sostuvo que “el pueblo bonaerense necesita laburo y la temporada da laburo de la mejor manera”. “Estamos viendo millones de argentinos que vienen a disfrutar los atractivos turísticos que tenemos nosotros”, agregó, en el contexto de la apertura formal del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026.

El turismo enfrente una temporada con desafíos.

Kicillof señaló que el desarrollo de la temporada es resultado de una planificación sostenida: “Nos preparamos todo el año, invierte el municipio, invierte la provincia”, y volvió a apuntar contra la administración nacional al afirmar que el gobierno de Javier Milei está “ausente” en materia turística. “En turismo no hizo nada, pero nada de nada”, lanzó.

Según explicó, esa falta de apoyo obliga a la Provincia a asumir mayores responsabilidades. “Nos queda a nosotros la infraestructura vial que la tenemos que hacer, la seguridad que la tenemos que hacer, o sea que seguimos acompañando y seguimos reforzando”, sostuvo.

El gobernador también destacó la diversidad de la oferta turística bonaerense. “Tenemos las playas más hermosas, pero también turismo en sierras, turismo en lagunas, turismo en el delta, turismo en lagos, pesca y todo tipo de actividades durante la temporada”, enumeró, aunque reconoció que el consumo está “resentido por el tamaño del bolsillo”.

Kicillof inauguró un programa provincial junto a referentes del peronismo de la Quinta, como el senador Paredi y los intendentes Ianantuony y Wischnivetzky.

En un tono más crítico, Kicillof aseguró que “el obstáculo que tiene esta temporada tiene nombre y apellido, Javier Milei y sus políticas”, a las que responsabilizó por afectar el empleo, la producción y la actividad económica. “Son los que están arruinando la posibilidad de que en la Argentina haya empleo, trabajo, pymes e industria y, por tanto, una buena temporada de verano”, sostuvo, aunque aclaró: “Vamos a seguir empujando”.

Por último, puso el foco en el impacto social del turismo y en la presencia del Estado provincial. “El problema es cómo se les genera laburo a los que más lo necesitan. Ese es el problema que tenemos esta temporada y hoy lo estamos viendo”, afirmó, y concluyó: “Estamos muy felices del Estado presente, Estado presente, con la escuela de verano en toda la provincia de Buenos Aires”.