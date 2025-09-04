$20 millones en premios por la corvina rubia más grande: se viene un gran concurso de pesca

El concurso de pesca de la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia reúne a miles de personas en Mar de Ajó.

Abrieron las inscripciones para participar del tradicional concurso de pesca de la próxima Fiesta Nacional de la Corvina Rubia, que se realizará el domingo 16 de noviembre de 2025 en la localidad de Mar de Ajó, jurisdicción del partido de La Costa.

El certamen al que acuden miles de pescadores de toda la provincia de Buenos Aires, repartirá 20 millones de pesos en premios.

La inscripción tiene un valor de $100.000 y puede abonarse en dos cuotas. Los interesados pueden adquirir la aprobación de registro de participación en todas las casas de pesca del partido de La Costa o comunicándose al 2257-509887.

Se trata de una oportunidad única para los amantes de la pesca deportiva en el marco de la fiesta más importante de Mar de Ajó.

Se viene una nueva Fiesta Nacional de la Corvina Rubia en Mar de Ajó.

Premios de la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia 2025

1.º premio: $10.000.000

2.º premio: $5.000.000

3.º premio: $3.000.000

Del 4.º al 10.º puesto: $200.000

Del 11.º al 15.º puesto: $120.000