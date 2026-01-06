Campings con pileta y parque acuático, la alternativa de este verano en Mar del Plata: precios de la estadía

Con una propuesta renovada y un balance positivo de fin de año, el Camping El Griego se encamina a una temporada de verano con altas expectativas. Así lo confirmó “Cali” Pilaftsidis, Director General de "El Griego", quien destacó que tanto Navidad como Año Nuevo dejaron “un saldo muy bueno” en términos de ocupación y reservas.

Según detalló el empresario a 0223, la temporada en el complejo turístico comienza cada año en septiembre, con picos de ocupación durante octubre, noviembre y diciembre. Para los primeros días del año, según expresó, el panorama también es alentador, con buen movimiento de turistas que llegan desde distintos puntos de la provincia, incluso desde localidades ubicadas a más de 200 kilómetros de Mar del Plata.

“El balance de las fiestas es de 8 puntos. Venimos mejor que el año pasado y estamos muy contentos”, aseguró el también responsable del parque acuático Aquópolis, al tiempo que remarcó que el clima favorable y la previsibilidad fueron factores clave para que el público se animara a decidir sus vacaciones.

“Durante meses, por el contexto electoral, la gente no definía. A partir de octubre eso cambió y las reservas empezaron a llegar. Tenemos muy buenas expectativas para este verano”, concluyó.

Costo y comodidades

El costo del alquiler de la parcela para acampar, cuesta 30 mil pesos por persona y tiene un mínimo de 2 días de estadía. Además incluye acceso ilimitado al Parque Aquópolis, ubicado frente al camping y promociones al parque Aerópolis.

Se puede acampar con carpa, casa rodante, tráiler o motorhome. Las parcelas cuentan con fogón individual (sin parrilla, aunque uno pueda traer la suya o alquilarla allí) y toma corriente.

Además el camping cuenta con lavaderos de ropa y vajilla techados, tres baterías de baños completas, con agua caliente todo el día.