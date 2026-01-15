El dólar oficial registró su mayor caída en dos meses: a cuánto cerró este jueves

El dólar profundizó su tendencia bajista este jueves y anotó su mayor caída en dos meses. El recorte en el precio de la divisa llegó luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacara la acumulación de reservas que realizó el Banco Central (BCRA).

El jueves, la autoridad monetaria compró u$s187 millones, su mayor saldo neto positivo en diez meses, en lo que fue la octava rueda consecutiva con compras. "Empezó el año a un ritmo más rápido de lo previsto", afirmó la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack.

En este marco, en el Banco Nación la cotización minorista cayó $10 (-0,7%) a $1.420 para la compra y a $1.470 para la venta. Por su parte, el dólar blue cerró a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta.

Mientras, el mayorista operó a $1.441, lo cual significó un retroceso del 0,8%, el más profundo desde el 17 de noviembre. De este modo, el tipo de cambio quedó a 7,2% por debajo del techo de la banda (actualmente ubicado en $1.544,4), brecha máxima también en dos meses.

El dólar CCL opera a $1.514,68 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1%. El dólar MEP cotiza a $1.474,18 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.911. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.517.