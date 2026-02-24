El dólar rebotó y ¿encontró piso?: a cuánto cerró este martes

El dólar oficial rebotó este martes 24 de febrero en el segmento mayorista, luego de encadenar 11 caídas en las 14 ruedas previas. Es por ello que el mercado se pregunta si la divisa norteamericana tocó piso.

El tipo de cambio mayorista avanzó 0,7% y se ubica en $1.380,5 para la venta, con $422 millones operados.

En el segmento minorista, la cotización promedio de las entidades financieras también se ubicó en $1.400,12 para la venta. En el Banco Nación, en particular, la venta del billete para el público repuntó a $1.350 para la compra y a $1.400 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.444,46 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.8%. El dólar MEP cerró a $1.403,11 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.820. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.444,03.