El dólar oficial tuvo la mayor baja mensual desde 2019: a cuánto cerró este viernes

El dólar oficial cerró un mes completamente atípico para la dinámica cambiaria de los últimos años: cayó 3,5% mensual. Esto implica que registró la mayor baja mensual en más de seis años y medio ya que para encontrar un descenso de tal magnitud hay que remontarse a junio del 2019.

El dólar mayorista de esta forma, tras un rebote que duró algunas ruedas, finalizó febrero en $1.397. El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

En cuanto al segmento minorista, en el Banco Nación cerró el mes a $1.370 para la compra y a $1.420 mientras que el promedio de entidades bancarias del Bcra, lo estableció en $1.426,454.

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

El dólar CCL cotiza a $1.471,06 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.9%. El dólar MEP cotiza a $1.426,41 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.464,96.