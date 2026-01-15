Trasladan al Materno Infantil de Mar del Plata a Bastián, el nene accidentado en un UTV en Pinamar

Bastián Jerez, el nene de 8 años que el lunes por la noche sufrió un grave accidente a bordo de un UTV en los médanos de Pinamar, será trasladado al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata, donde será operado por tercera vez.

Según pudo saber 0223, alrededor de las 15 se realizará el traslado a bordo de un helicóptero sanitario del Gobierno de la provincia de Buenos Aires desde el Hospital Comunitario de Pinamar, donde se encuentra internado estable pero en grave estado.

Coordinado por el sistema de emergencias del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) aguarda la llegada de Bastián en el helipuerto de la Base Naval de Mar del Plata.

Al menos cinco motos y un móvil policial escoltarán el recorrido que realizará la ambulancia desde la costa hasta el hospital ubicado en la zona de Castelli y Santiago del Estero.

Tal como se informó, el siniestro ocurrió el lunes por la noche cuando el vehículo tipo UTV en el que viajaba Bastián con su familia fue embestido por una camioneta, dejando varios heridos.

El hecho se produjo en un sector conocido como “la tercera olla”, dentro de un predio de propiedad privada, ubicado a unos 1,5 kilómetros del límite del área pública habilitada.

El último parte médico reveló que Bastián se encontraba bajo soporte con inotrópicos, medicación destinada a sostener la presión arterial y asegurar la estabilidad hemodinámica. El paciente no requirió más transfusiones de sangre, aunque sí recibió plasma como parte del tratamiento indicado.