Un recital de violín y piano en un lugar encantador: “La pasión no tiene edad, un diálogo musical”

El violinista marplatense Juan José Kunert de 15 años junto al destacado pianista Oscar Salomoni brindarán un recital de violín y piano en el marco de la temporada estival 2026 de la ciudad de Mar del Plata. El encuentro se realizará de la Villa Victoria Ocampo, el próximo martes 20 de enero desde las 22 horas.

Bajo el título “La pasión no tiene edad, un diálogo musical”, el dúo saldrá a escena en la emblemática casona de calle Matheu 1851 para dar un recital que actualmente compite por un premio Estrella de Mar 2026.

El valor de la entrada general es de $25.000, aunque para residentes de General Pueyrredon, jubilados y estudiantes hay descuentos y el pase cuesta $19.000. Aquellos que quieran obtener una entrada de manera anticipada pueden contactarse al teléfono y WhatsApp 223 575 3221.

El emblemático chalet de calle Matheu recibe un nuevo espectáculo de vanguardia.

El programa del recital de violín y piano en Villa Victoria

La pasión no tiene edad, un diálogo musical" tendrá un programa que hará viajar a los asistentes por tangos y otros estilos, donde no faltarán autores como Enrique Francini, Vicente Greco, Ariel Ramírez, Astor Piazzolla, Ennio Morricone.

Sobre el marplatense Juan José Kunert

El joven Juan José Kunert a pesar de su corta edad ha participado de numerosas masterclasses con profesores internacionales, fue becado en la fundación Samuel Vagas (Georgia, USA) y actualmente es becario del prestigioso Mozarteum Argentino.

Ganó el premio joven talento en el concurso “Vienna New Years Concert” (Austria), el premio Nacional “Faro de Oro” XXXIII y el Faro de Oro “Revelación música juvenil 2024”.

Para el presente 2026 ha sido invitado a tocar en Europa y Asia. Actualmente es alumno del consagrado y célebre pedagogo musical - maestro Rafael Gintoli- y acaba de finalizar la carrera de academia orquestal en el Instituto Superior de Arte del teatro Colón, institución que lo becó para un perfeccionamiento como solista en Japón.

Datos del intérpetre bahiense Oscar Salomoni

El pianista Oscar Salomoni, nació en Punta Alta y con una marcada inclinación hacia la música estudió bajo la enseñanza de la profesora Elena Massini de Pietrasanta y se graduó a los quince años en la Escuela Normal de Música de Bahía Blanca dirigida por Luis A. Bilotti y Eva E. de Bilotti.

Más tarde se inclinó por la música popular formando parte de distintos grupos musicales. Conoció a Luis Salinas quien le sugierió radicarse en Buenos Aires y allí comienzó a realizar diferentes trabajos en diversos canales de aire de ese entonces y en reconocidos lugares como Michelangelo y otros lugares de la noche porteña.

Acompañó a reconocidos cantantes como Daniel Riolobos, Juan Carlos Granelli, Chiqui Pereyra, Maria Garay y Sandra Luna. En Mar del Plata se vinculó con el maestro Armando Blumetti quien lo invitó participar en Opus XV grupo de una extensa trayectoria y en varios lugares más abriéndole las puertas de Mar del Plata junto al maestro Alberto Zapala.