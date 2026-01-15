SUPLEMENTOS
Temporada 2026

Con la temporada en marcha, Mar del Plata levantó el telón

Figuras del espectáculo y la cultura y autoridades municipales participaron de la presentación de la oferta que marplatenses y turistas pueden disfrutar este verano en diferentes espacios de la ciudad.

Los elencos que integran la temporada participaron de Mar del Plata Levanta el telón

15 de Enero de 2026 08:27

Este miércoles en el Centro Cultural Victoria Ocampo – Villa Victoria, se llevó a cabo una nueva edición de “Mar del Plata Levanta el Telón”, el tradicional evento de lanzamiento oficial de la temporada estival, donde se dieron a conocer las diferentes propuestas culturales que tiene la ciudad durante el verano 2026.


En ese marco, actrices, actores y reconocidas figuras de todo el país participaron de diferentes fotos en sets especialmente diseñados para la ocasión que recreaban el teatro y las playas marplatenses, aportando identidad local y un clima 100% veraniego.

La jornada, que organizó el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EmturyC), contó con la presencia del Intendente Municipal, Agustín Neme, y del Presidente del EmturyC, Diego Juárez, junto a más de 300 periodistas e influencers de todo el país que acompañaron el evento.

La amplia oferta teatral, musical y recreativa de Mar del Plata confirma una vez más que la ciudad se consolida como la Capital Nacional del Espectáculo.

Toda la información sobre las propuestas turísticas y culturales del verano 2026 puede consultarse en www.turismomardelplata.gob.ar y en la App de Turismo de Mar del Plata.

