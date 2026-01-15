Con la temporada en marcha, Mar del Plata levantó el telón
Figuras del espectáculo y la cultura y autoridades municipales participaron de la presentación de la oferta que marplatenses y turistas pueden disfrutar este verano en diferentes espacios de la ciudad.
Este miércoles en el Centro Cultural Victoria Ocampo – Villa Victoria, se llevó a cabo una nueva edición de “Mar del Plata Levanta el Telón”, el tradicional evento de lanzamiento oficial de la temporada estival, donde se dieron a conocer las diferentes propuestas culturales que tiene la ciudad durante el verano 2026.
En ese marco, actrices, actores y reconocidas figuras de todo el país participaron de diferentes fotos en sets especialmente diseñados para la ocasión que recreaban el teatro y las playas marplatenses, aportando identidad local y un clima 100% veraniego.
La jornada, que organizó el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EmturyC), contó con la presencia del Intendente Municipal, Agustín Neme, y del Presidente del EmturyC, Diego Juárez, junto a más de 300 periodistas e influencers de todo el país que acompañaron el evento.
La amplia oferta teatral, musical y recreativa de Mar del Plata confirma una vez más que la ciudad se consolida como la Capital Nacional del Espectáculo.
Toda la información sobre las propuestas turísticas y culturales del verano 2026 puede consultarse en www.turismomardelplata.gob.ar y en la App de Turismo de Mar del Plata.
