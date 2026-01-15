Con la temporada en marcha, Mar del Plata levantó el telón

Los elencos que integran la temporada participaron de Mar del Plata Levanta el telón

Este miércoles en el Centro Cultural Victoria Ocampo – Villa Victoria, se llevó a cabo una nueva edición de “Mar del Plata Levanta el Telón”, el tradicional evento de lanzamiento oficial de la temporada estival, donde se dieron a conocer las diferentes propuestas culturales que tiene la ciudad durante el verano 2026.

actrices, actores y reconocidas figuras de todo el país

En ese marco,participaron de diferentes fotos en sets especialmente diseñados para la ocasión que recreaban el teatro y las playas marplatenses, aportando identidad local y un clima 100% veraniego.

La jornada, que organizó el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EmturyC), contó con la presencia del Intendente Municipal, Agustín Neme, y del Presidente del EmturyC, Diego Juárez, junto a más de 300 periodistas e influencers de todo el país que acompañaron el evento.

La amplia oferta teatral, musical y recreativa de Mar del Plata confirma una vez más que la ciudad se consolida como la Capital Nacional del Espectáculo.

Toda la información sobre las propuestas turísticas y culturales del verano 2026 puede consultarse en www.turismomardelplata.gob.ar y en la App de Turismo de Mar del Plata.