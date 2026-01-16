El paraíso de aguas turquesas que compite con el Caribe en plena Costa Atlántica

Punta Perdices es conocida como el "Caribe patagónico", un refugio ubicado a 65 kilómetros de Las Grutas, en la provincia de Río Negro. Esta playa destaca por sus aguas de color azul intenso que contrastan con una costa blanca compuesta por miles de conchillas blanqueadas por el sol. El paisaje se encuentra dentro de la bahía de San Antonio y ofrece un entorno de gran inmensidad y belleza natural.

Para acceder a este paraíso escondido es necesario contar con un vehículo propio, ya que se llega a través de un camino que comienza en el Mirador Norte. El sitio también es identificado como Caleta Falsa, un brazo de mar que se adentra en el continente y que cambia su fisonomía radicalmente dos veces al día según las mareas. La tranquilidad de sus aguas la convierte en un destino ideal para practicar kayak o stand up paddle.

El ecosistema es frágil y piden una conducta responsable.

La limpieza, fundamental en el "Caribe patagónico"

La zona es un sitio privilegiado para la observación de aves marinas y se encuentra muy cerca de Punta Villarino, donde reside una importante colonia de lobos marinos. Los visitantes también pueden disfrutar de la pesca embarcada o paseos náuticos en semirrígidos que parten desde los paradores cercanos. Es un destino agreste que invita a la desconexión total en medio de la naturaleza virgen de la costa atlántica rionegrina.

Debido a que se trata de un ecosistema frágil, las autoridades y guías locales solicitan a los turistas una conducta responsable para preservar el entorno. Está estrictamente prohibido circular con vehículos por la zona de playa para no dañar el suelo de conchillas y la fauna del lugar. Cada visitante debe encargarse de regresar con sus propios residuos, asegurando que este refugio idílico mantenga su transparencia y limpieza característica.