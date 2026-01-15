Desalojaron un antiguo hotel que había sido usurpado en la pandemia: lo usaban como aguantadero

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lograron recuperar un antiguo hotel situado en el barrio de Constitución, que había sido usurpado desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. La ocupación ilegal de este edificio histórico generó preocupación por el deterioro de la propiedad y la seguridad en la zona.

El operativo de desalojo se llevó a cabo tras un extenso trabajo de investigación y coordinación entre diferentes áreas. La medida busca preservar el patrimonio edilicio y garantizar el orden público en el barrio.

El edificio de Pasaje Ciudadela 1281, entre Salta y Santiago del Estero, a dos cuadras de la estación de trenes Plaza Constitución, tiene 48 habitaciones y estaba tomado desde la pandemia. Los vecinos reclamaban porque era un foco de inseguridad para el barrio.

En el procedimiento intervino la Policía de la Ciudad, junto con personal de Tránsito y de la Red de Atención. “Vinimos a Constitución a terminar con esta cueva de delincuentes y sinvergüenzas que destruían el barrio”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien supervisó el operativo, el número 559 que se realiza durante la actual gestión.

El procedimiento en este antiguo hotel se enmarca en las políticas que impulsa la Ciudad para ordenar el espacio público, reforzar la seguridad y llevar tranquilidad a los vecinos. En dos años, se devolvió a sus legítimos dueños el equivalente a más de 200 millones de dólares en propiedades que estaban ocupadas ilegalmente.