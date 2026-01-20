El paraíso oculto de aguas cristalinas que pocos conocen en Argentina

Playa Muñoz se destaca como un refugio exclusivo sobre la costa del lago Gutiérrez, ideal para quienes huyen de las aglomeraciones veraniegas en Bariloche. Este rincón del Parque Nacional Nahuel Huapi ofrece aguas cristalinas y un entorno de bosque andino que garantiza una paz inigualable durante la temporada. Para los aventureros, la experiencia comienza mucho antes de tocar la arena, integrando el esfuerzo físico con la contemplación profunda del paisaje patagónico.

El acceso a este paraíso requiere una caminata de aproximadamente cinco kilómetros a través de un denso bosque de coihues que brinda sombra y aire puro. Durante el trayecto, los senderistas pueden descubrir hitos naturales como la Cascada de los Duendes, lo que convierte al camino en una actividad sumamente gratificante. El recorrido demanda unas dos horas de marcha por senderos señalizados que permiten disfrutar de vistas abiertas y panorámicas hacia el lago.

Para hacer el camino hay que anotarse en el registro de trekking.

Cómo llegar hasta Playa Muñoz en Bariloche

Para llegar al inicio del sendero desde el centro de la ciudad, es necesario transitar la avenida Bustillo y luego la Ruta Provincial 82 hacia Villa Los Coihues. Una vez en la seccional de guardaparques, resulta obligatorio completar el registro de trekking para garantizar una visita segura y responsable dentro del área protegida. Las autoridades advierten que no existe acceso vehicular directo, por lo que es esencial planificar la jornada con ropa y calzado técnico.

Una vez en el destino, el entorno invita al descanso absoluto y a refrescarse en las aguas del lago, que mantienen temperaturas bajas incluso durante los meses más calurosos. Es fundamental llevar provisiones, suficiente líquido para refrescarse y recordar que este espacio está diseñado para un turismo consciente que respete la integridad del ecosistema nacional. Es la opción perfecta para quienes buscan combatir el calor rodeados de la majestuosidad natural que caracteriza al sur argentino.