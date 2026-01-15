Le tiraron un vaso al escenario y el cantante los fue a buscar: terminaron a las trompadas en pleno show

El cantante de Peligrosos Gorriones a las trompadas con el cantante de Winona Riders.

Hace pocos días se viralizaron en redes sociales videos de un show de Peligrosos Gorriones en Niceto en el barrio porteño de Palermo. Y es que en medio del recital, desde la grada lanzaron agua al escenario y mojaron los equipos de los músicos, lo que provocó la furia del cantante, Francisco Bochatón.

Cuando el músico notó que el agua que les arrojaban venía desde arriba, subió al balcón del lugar para encarar a los chicos que mojaron el escenario y que ocasionaron un gran riesgo para la banda y sus equipos enchufados.

La situación se desmadró rápidamente y terminaron a las trompadas en pleno recital. Para sorpresa de muchos, el que había tirado agua desde la grada era Ariel Mirabal, el cantante de otra banda, Winona Riders.

El público presente grabó lo que estaba pasando y los videos rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Tanto es así, que el propio Bochatón salió a explicar lo que había sucedido.

Lejos de negar las versiones que circulaban, el músico contó: "Descubro al cantante de Winona tirándonos en pleno show agua, cerveza y rolitos, así que fui a buscarlo".

Cuando el show continuó y Bochatón estaba nuevamente sobre el escenario, arremetió contra Mirabal: "Qué p*** cagón que sos, ¿te quedaste? Te voy a dedicar todos los temas". También trascendieron las palabras del guitarrista de Peligrosos Gorriones, quien ratificó las versiones y acotó que al principio "pensaba que nos estaban escupiendo unos fisuras".

La impensada guerra entre los rockeros dividió aguas en las redes sociales. Mientras que algunos salieron a bancar a Peligrosos Gorriones por la reacción de su cantante, otros lo trataron de exagerado y defendieron al líder de Winona Riders.