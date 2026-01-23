El paraíso oculto de la Costa Atlántica que es furor por sus playas vírgenes

Colonia Marina se erige como un secreto guardado entre los bosques y el mar, ofreciendo un refugio de paz absoluta en las cercanías de Villa Gesell. Este balneario destaca por sus extensas playas vírgenes rodeadas de pinos y acacias, donde la ausencia de comercios garantiza una desconexión total del ruido urbano. Es el destino ideal para quienes buscan disfrutar del sol en un entorno silvestre que conserva su esencia natural intacta.

La propuesta más innovadora del lugar es su exclusivo glamping, compuesto por ocho domos geodésicos instalados directamente sobre la arena frente al océano. Estas unidades combinan la aventura de acampar con el confort hotelero, ofreciendo energía solar, baño privado y una vista inigualable del amanecer costero. Es una experiencia sustentable diseñada para parejas que desean vivir la naturaleza sin resignar la comodidad de una estadía de lujo.

La oferta gastronómica también es muy apetecible.

Las principales actividades en Colonia Marina

Además del relax en la playa, los visitantes pueden disfrutar de cabalgatas por el bosque o realizar excursiones hacia el icónico Faro Querandí, un símbolo histórico de la zona. Las actividades se complementan con la oferta cultural de Villa Gesell, donde es posible visitar la Casa Museo de Carlos Gesell y recorrer sus senderos. La combinación de aventura y tranquilidad transforma este rincón en un escenario perfecto para crear recuerdos inolvidables este verano.

La gastronomía local aporta el toque final con una variada oferta de pescados, mariscos y cervecerías artesanales que deleitan a los paladares más exigentes durante la temporada. Muy cerca, el ambiente bohemio de Mar de las Pampas suma su encanto con locales de música en vivo y ferias de artesanos bajo la arboleda. Colonia Marina representa así la síntesis perfecta entre el descanso profundo y la riqueza de los paisajes más bellos de la Costa Atlántica.