El dólar oficial cayó por cuarto día consecutivo: a cuánto cerró este viernes

El dólar oficial bajó por cuarta jornada consecutiva este viernes 16 de enero y extendió la "pax cambiaria", a tal punto que la divisa anotó su mayor caída semanal en dos meses.

En ese marco, el Banco Central (BCRA) compró el jueves u$s47 millones y encadenó su novena compra consecutiva. De esta forma, ya acumuló en 2026 un salgo neto positivo de u$s562 millones.

El dólar mayorista cedió $23 a $1.430, su nivel más bajo desde el 20 de noviembre. Así, se ubicó a más de 8% del techo de la banda ($1.545,70).

El dólar blue opera a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta.

En el Banco Nación, el tipo de cambio minorista bajó $15 a $1.405 para la compra y a $1.455 para la venta, un valor no visto desde noviembre. En la semana, restó $35 a su valor. Por su parte, el dólar blue opera a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.513,87 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%. El dólar MEP opera a $1.471,86 y la brecha con el dólar oficial es de 3.1%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.891,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.509,42.