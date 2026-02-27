Desde la entrada en vigor de la Ley de Inocencia Fiscal en 2026, los bancos argentinos comenzaron a implementar mecanismos para facilitar el ingreso de dólares no declarados al sistema financiero, una medida que busca formalizar los ahorros en moneda extranjera que permanecían fuera del circuito oficial.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, ofrece a los usuarios la posibilidad de depositar sus divisas sin necesidad de presentar documentación adicional sobre el origen de los fondos. Además, se habilitan alternativas de inversión en dólares con rendimientos atractivos, como una cuenta remunerada con una tasa anual nominal del 2% y un plazo fijo a 365 días con una tasa del 5%, según informó el banco Supervielle.

Desde el Banco Nación, la entidad pública que se posiciona como una opción clave para quienes enfrenten dificultades en bancos privados, aclararon que para realizar el depósito basta con contar con una caja de ahorro en dólares. No se exige documentación física, ya que la verificación se realiza internamente para quienes estén adheridos al régimen simplificado contemplado en la Ley 27799.

“Si el cliente ya se encuentra adherido al régimen que se enmarca en la Ley 27799, puede depositar los fondos sin inconvenientes”, explicaron fuentes del Banco Nación, agregando que la disponibilidad del dinero es inmediata y que no existen plazos para su uso una vez acreditados.

La adhesión al régimen simplificado de Ganancias, aunque no obligatoria para efectuar depósitos, ofrece beneficios significativos. Entre ellos, antecedentes favorables en controles de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), y la exclusión de los activos regularizados en el análisis de variaciones patrimoniales en declaraciones juradas futuras.

Para adherirse, el cliente debe contar con CUIT activa, clave fiscal habilitada y acceso al servicio web, pudiendo formalizar la opción en línea a través del Sistema Registral. El periodo habilitado para esta adhesión va desde el 1° de junio hasta el primer vencimiento de la declaración jurada, según indicaron desde la entidad.

En cuanto a los monotributistas, el Banco Nación aclaró que solo aquellos inscriptos en el Impuesto a las Ganancias pueden acceder al régimen simplificado. En caso contrario, es recomendable consultar con un contador antes de inscribirse, dado que la conveniencia puede variar según cada situación.

El Gobierno recomendó que, ante posibles trabas en bancos privados, los clientes utilicen la red del Banco Nación para canalizar sus depósitos y aprovechar los beneficios de la Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a ampliar la base de usuarios en el circuito formal, reducir la informalidad y fortalecer la transparencia financiera.

El procedimiento para depositar dólares no declarados mediante este esquema es sencillo y consta de los siguientes pasos: adhesión opcional al régimen simplificado, apertura o uso de cuenta en dólares, presentación en la sucursal o vía online con identificación personal, depósito de los fondos y disponibilidad inmediata para su uso.

Esta nueva modalidad amplía las alternativas para quienes mantienen dólares fuera del sistema, facilitando su regularización y ofreciendo opciones para obtener rendimientos en moneda extranjera sin complicaciones administrativas.