Grave siniestro en los médanos de Villa Gesell: dos mujeres heridas tras volcar un cuatriciclo

La problemática en torno a los cuatriciclos es constante tanto en Villa Gesell como en Pinamar.

Un nuevo siniestro vial ocurrido en la zona de médanos de la costa atlántica bonaerense, ahora en Villa Gesell, vuelve a poner en foco los riesgos asociados al uso de cuatriciclos y otros vehículos tipo UTV en áreas de recreación turística. El hecho se registró en inmediaciones del camping Pucará y fue protagonizado por dos mujeres que se desplazaban en un cuatriciclo. Las involucradas tienen 27 y 31 años y son oriundas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras el accidente, una ambulancia municipal acudió al lugar con personal médico y de enfermería, que realizó las primeras evaluaciones y maniobras de primeros auxilios antes de concretar el traslado sanitario.

Como consecuencia del impacto, una de las mujeres sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y traumatismo de columna. Al momento de la atención inicial, no presentaba sensibilidad en los miembros inferiores, un cuadro que encendió las alertas médicas. La otra paciente resultó con lesiones de menor gravedad, diagnosticadas como politraumatismos.

Los controles policiales no frenan la incoherencia de la gente.

Ambas mujeres se encontraban hemodinámicamente estables y fueron derivadas a la ciudad de Mar de Ajó, donde se les practicaron estudios tomográficos para precisar los diagnósticos.

Tras la evaluación médica, se determinó que la paciente de 31 años presentaba compromiso lumbar, motivo por el cual fue trasladada posteriormente a un centro de mayor complejidad. Ninguna de las dos requirió intubación ni asistencia respiratoria durante la atención.

Desde el área de salud municipal indicaron que se continúa monitoreando la evolución de ambas pacientes y que se garantiza la atención médica necesaria.

El episodio se suma a una extensa lista de accidentes registrados en los médanos de la costa atlántica bonaerense, una zona donde el uso de cuatriciclos, UTV y camionetas se ha convertido en una problemática recurrente, especialmente durante temporadas de alta afluencia turística. La combinación de velocidad, falta de experiencia en la conducción y circulación en áreas no siempre habilitadas vuelve a encender el debate sobre los controles, la regulación y la responsabilidad en el uso de estos vehículos.