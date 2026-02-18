Llega la 31° edición del Enduro del Verano con más de 1.300 pilotos en competencia
Del 20 al 22 de febrero se celebrará en Villa Gesell una de las competencias de motos y cuatriciclos más importantes de Latinoamérica.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Del 20 al 22 de febrero llega a Villa Gesell una de las competencias de motos y cuatriciclos más importantes de Latinoamérica: el Enduro del Verano. Se trata de la 31° edición de este evento de enorme envergadura que cada año convoca a más de 1.300 pilotos.
Con sede en el circuito situado a la altura del kilómetro 408 de ruta 11, la entrada al evento es libre y gratuita, con la colaboración de un alimento no perecedero o un útil escolar.
Durante tres jornadas habrá entrenamientos, carreras, shows de freestyle y la gran competencia principal, entre otros grandes atractivos del cronograma.
La nueva edición del Enduro del Verano volverá a convocar a miles de personas, combinando deporte, espectáculo y organización, y obligará a la realización en paralelo de un fuerte operativo de seguridad a fin de lograr un desarrollo cuidado y ordenado del evento.
En consecuencia se han reforzado los controles vehiculares y viales en distintos puntos estratégicos del distrito para prevenir siniestros y garantizar una circulación segura de vecinos, vecinas y visitantes durante todo el fin de semana.
Cronograma completo del Enduro del Verano 2026
Viernes 20/2
9 a 19 hs. Inscripción y administrativa general en el circuito.
12 a 17 hs. Colocación de transponders en vehículos.
12.10 hs. Entrenamientos libres Miniquad (10 minutos).
13.40 hs. Entrenamientos libres SX2 (10 minutos).
13.55 hs. Entrenamientos libres SX1 y SX3 (10 minutos).
14.10 hs. Entrenamientos cronometrados SX2 (12 minutos).
14.25 hs. Entrenamientos cronometrados SX1 y SX3 (12 minutos).
14.55 hs. Exhibición Miniquad.
15.00 hs. Monster Energy Freestyle Show.
15.00 hs. Mantenimiento de pista.
15.40 hs. Heat SX2 (8 min + 1 vuelta).
15.55 hs. Heat SX1 y SX3 (8 min + 1 vuelta).
16.10 hs. Entrenamiento ELF Moto Beach Classic (15 minutos).
16.30 hs. Mantenimiento de pista.
16.45 hs. Final Supercross SX2 (8 min + 1 vuelta).
17.00 hs. Final Supercross SX1 y SX3 (8 min + 1 vuelta) y podios.
19.00 hs. Conferencia de prensa en Sala de Prensa.
Sábado 21/2
9.00 a 17.00 hs. Colocación de transponders en vehículos.
11.00 hs. Entrenamientos EDV Motos (40 minutos).
12.00 hs. Entrenamientos EDV ATV (40 minutos).
12.40 hs. Mantenimiento de pista.
13.30 hs. Entrenamientos Super ATV Limitada 250 cc (10 minutos).
13.45 hs. Entrenamientos libres Super ATV (10 minutos).
14.10 hs. Entrenamientos cronometrados Super ATV (12 minutos).
14.30 hs. Mantenimiento de pista.
14.50 hs. Carrera Super ATV Limitada 250 cc.
15.20 hs. Heat 1 Super ATV (7 min + 1 vuelta).
15.40 hs. Heat 2 Super ATV (7 min + 1 vuelta).
15.50 hs. Mantenimiento de pista.
16.10 hs. LCQ Super ATV (4 min + 1 vuelta).
16.20 hs. ELF Moto Beach Classic.
16.50 hs. Mantenimiento de pista.
17.00 hs. Final Super ATV (10 min + 1 vuelta).
17.40 hs. Monster Energy Freestyle Show.
17.40 hs. Ingreso temprano de ATV a Parque Cerrado (60 minutos).
18.40 hs. Ingreso temprano de Motos a Parque Cerrado (60 minutos).
19.40 hs. Cierre de Parque Cerrado temprano.
Domingo 22/2
08.00 hs. Ingreso a Parque Cerrado ATV.
09.15 hs. Ingreso a Parque Cerrado Motos (cierre definitivo 12.30 hs).
12.00 hs. Homenaje MX Vintage EDV.
12.30 hs. Monster Energy Freestyle Show.
13.00 hs. Homenajes y presentación de celebridades EDV 31 años.
13.30 hs. Apertura oficial del evento.
14.20 hs. Presentación Pro Riders Moto.
14.30 hs. Main Event Bikes Race.
16.05 hs. Presentación Pro Riders ATV.
16.15 hs. Main Event ATV Race.
17.45 hs. Monster Energy Freestyle Show.
18.15 hs. Podio general de todas las categorías.
Temas
Lo más
leído