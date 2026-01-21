Descontrol en los médanos: los grabaron en video corriendo picadas y fueron aprehendidos

En el marco de los operativos de control y prevención que se desarrollan en la costa atlántica bonaerense para internar frenar el descontrol diario que se vive en algunas zonas de playas y médanos, personal de la policía llevó adelante una intervención en el sector norte del partido de Villa Gesell, donde se detectó a dos personas realizando picadas ilegales en la playa mediante maniobras peligrosas con vehículos.

El procedimiento se concretó a la altura de calle 313 y Alameda 205. A partir de material fílmico aportado por la DDI Villa Gesell, se constató que ambos involucrados circulaban a alta velocidad, compitiendo entre sí en un sector no habilitado para ese tipo de prácticas, poniendo en riesgo su integridad física, la de terceros y el entorno natural.

Como resultado de la intervención, fueron aprehendidos dos hombres mayores de edad, ambos turistas: uno de 53 años que se desplazaba en un cuatriciclo y otro de 31 años que conducía una motocicleta.

Uno de los sujetos aprehendidos en Villa Gesell por participar de una picada ilegal.

Uno de los turistas aprehendidos en Villa Gesell.

Además, se procedió a la incautación de ambos vehículos utilizados para las maniobras imprudentes.

Las conductas observadas representan una infracción a la normativa vigente que sanciona la conducción temeraria y las denominadas “picadas”, entendidas como carreras o maniobras riesgosas realizadas en la vía pública o en espacios no autorizados.

La moto confiscada por la policía en Villa Gesell.

La situación fue puesta en conocimiento de la justicia y de la fiscalía de Pinamar, a cargo del doctor Juan Pablo Calderón, que avaló lo actuado y dispuso la instrucción de las actuaciones correspondientes.

Las autoridades remarcaron que la incorporación de nueva tecnología, sumada a los controles continuos, fortalece las tareas de prevención y refuerza el compromiso de cuidar a la comunidad, garantizar el orden y preservar los espacios públicos y naturales del distrito, haciendo hincapié en la importancia de una circulación responsable y del respeto a las normas para disfrutar de un verano más seguro.