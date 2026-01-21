Descontrol en los médanos: los grabaron en video corriendo picadas y fueron aprehendidos
Un video grabado en los médanos del norte de Villa Gesell derivó en una intervención policial para incautar vehículos y por la que fueron aprehendidos dos turistas.
En el marco de los operativos de control y prevención que se desarrollan en la costa atlántica bonaerense para internar frenar el descontrol diario que se vive en algunas zonas de playas y médanos, personal de la policía llevó adelante una intervención en el sector norte del partido de Villa Gesell, donde se detectó a dos personas realizando picadas ilegales en la playa mediante maniobras peligrosas con vehículos.
El procedimiento se concretó a la altura de calle 313 y Alameda 205. A partir de material fílmico aportado por la DDI Villa Gesell, se constató que ambos involucrados circulaban a alta velocidad, compitiendo entre sí en un sector no habilitado para ese tipo de prácticas, poniendo en riesgo su integridad física, la de terceros y el entorno natural.
Como resultado de la intervención, fueron aprehendidos dos hombres mayores de edad, ambos turistas: uno de 53 años que se desplazaba en un cuatriciclo y otro de 31 años que conducía una motocicleta.
Además, se procedió a la incautación de ambos vehículos utilizados para las maniobras imprudentes.
Las conductas observadas representan una infracción a la normativa vigente que sanciona la conducción temeraria y las denominadas “picadas”, entendidas como carreras o maniobras riesgosas realizadas en la vía pública o en espacios no autorizados.
La situación fue puesta en conocimiento de la justicia y de la fiscalía de Pinamar, a cargo del doctor Juan Pablo Calderón, que avaló lo actuado y dispuso la instrucción de las actuaciones correspondientes.
Las autoridades remarcaron que la incorporación de nueva tecnología, sumada a los controles continuos, fortalece las tareas de prevención y refuerza el compromiso de cuidar a la comunidad, garantizar el orden y preservar los espacios públicos y naturales del distrito, haciendo hincapié en la importancia de una circulación responsable y del respeto a las normas para disfrutar de un verano más seguro.
