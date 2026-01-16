Tragedia: investigan la muerte de una joven de 19 años embarazada que llegó sin vida a un centro de salud barrial

La muerte de una joven de 19 años es materia de investigación de la Justicia de Mar del Plata después de ingresar sin vida al Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) del barrio Florentino Ameghino.

Los primeros datos que pudo confirmar 0223 es que el hecho tuvo lugar alrededor de las 18 cuando familiares de una mujer la trasladaron al Caps ubicado en avenida Luro al 10.000. Pese a que en el lugar se encontraba un equipo completo de profesionales, la paciente no tenía signos vitales. "Ingresó sin vida", aclararon.

La víctima es una joven de 19 años que cursaba el tercer mes de embarazo. "Fue hallada por su novio cuando estaba lavando ropa en su casa", informó una fuente consultada, que descartó en principio la presencia de signos de violencia.

El deceso de la mujer causó conmoción entre los familiares y allegados en el Caps. A la espera del informe preliminar del Cuerpo Médico de la Policía Científica, el hecho es investigado como averiguación de causales de muerte por la fiscal Constanza Mandagarán.

AMPLIAREMOS.-