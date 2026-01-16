Robó una visera, la descartó al ver la policía e igual lo atraparon

Un hombre de 29 años fue aprehendido que robó una visera en la zona de Playa Las Toscas fue aprehendido personal policial luego de descartarse de la misma e intentar escapar hacia la zona del paseo Jesús de Galíndez.

Fue personal de la sub comisaría Casino quienes junto a efectivos del Operativo De Sol a Sol que realizaba recorridas preventivas fueron alertados por un comerciante de 68 años que denunció el robo de su visera de color marrón con el logo de Mercedes-Benz.

Con los datos recabados los oficiales dieron con el sospechoso en inmediaciones del Torreón del Monje luego de haberse descartado de la visera.

Fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa. La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de la misma y su libertad a tenor del artículo 161 del Código Procesal Penal.