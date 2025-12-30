Usaba una chomba a franjas rojas y blancas para robar: no era “Wally” y lo descubrieron

Una chomba a franjas horizontales de color rojo y blanco y un pantalón de jean blanco. Fue el particular vestuario que usaba el joven de 22 años cuando entró a robar a una casa en el barrio San Carlos la semana pasada y quedó registrado en las cámaras de seguridad: ese reconocimiento permitió identificarlo y aprehenderlo.

Tiene 21 años.

La causa por hurto agravado por escalamiento se inició tras la denuncia de un hombre de 44 años que vio en las cámaras de seguridad de su casa como el joven ingresó y sustrajo documentación de la camioneta que estaba estacionada en el interior del inmueble en inmediaciones de Pellegrini y Larrea.

Luego de los datos recabados por personal de la comisaría novena se pudo identificar al autor y desde la Unidad Funcional de Instrucción N°5 solicitaron una orden de allanamiento para un inmueble ubicado en calle Brumana al 2100.

Ropa secuestrada.

En el lugar secuestraron las prendas de vestir que usaba el joven al momento del hecho y lo notificaron de la formación de una causa por hurto agravado por escalamiento. El imputado registra procesos penales previos por hurto agravado de motovehículo y averiguación de ilícito.

El fiscal Alejandro Pelegrinelli dispuso la notificación de causa, pero no tomó ninguna medida restrictiva de la libertad.