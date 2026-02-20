Volvieron a allanar la casa de la “mechera” de 75 años declarada inimputable

El robo de una cartera que una mujer sufrió en una zapatería céntrica la semana pasada derivó en un allanamiento en la casa de la imputada, una mujer de 75 años que registra más de 50 procesos penales por el mismo delito, que es cleptómana y que hace una década fue declarada inimputable.

En el marco de una investigación por hurto y encubrimiento, personal del gabinete técnico operativo de la comisaría primera estableció la autoría en el hecho investigado de la mujer domiciliada en la ciudad de Balcarce por lo que desde la Unidad Funcional de Instrucción N°1 solicitaron la realización de un allanamiento.

Tiene 75 años.

Tras el aval del Juzgado de Garantías N°1 la medida se llevó adelante este viernes en una vivienda ubicada en calle 21 al 200 de Balcarce donde identificaron a la mujer de 75 años y secuestraron ropa interior y peluches nuevos con etiquetas, desodorantes corporales, prendas de vestir utilizadas al momento del hecho, carteras modificadas con revestimiento interno de aluminio para inhibir alarmas y un celular.

Finalizadas las actuaciones, la fiscal Florencia Salas dispuso la notificación de causa por el delito de hurto y la libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.