Sorprenden a “mechera” que robó perfumes y una cartera en el shopping

Una mujer que el martes a la tarde sustrajo una cartera y tres perfumes bajo la modalidad “mechera” en el shopping Los Gallegos fue aprehendida por personal policial tras el avis que dieron desde el establecimiento.

Fue personal que cumplía tareas de Policía Adicional (Pol.Ad) el que redujo a la mujer cuya accionar fue descubierto al quedar registrado en las cámaras de seguridad.

Desde el shopping ubicado en Belgrano y Diagonal Pueyrredón la mujer fue trasladada a la comisaría primera donde labraron actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa y hurto.

Tiene 25 años.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de la misma y el traslado a la Unidad Penal N°50 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.