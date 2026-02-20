Hizo una prueba laboral, se peleó con la encargada y robó la recaudación
Sucedió este viernes en un local del barrio El Martillo. La aprehendieron cuando regresó para devolver el dinero.
Una prueba laboral terminó con la aprehensión de una mujer que tras discutir con la encargada del local robó el dinero que había en la caja registradora: tiene 29 años y la redujeron cuando regresó minutos después a devolver el dinero.
Fue personal del Comando de Patrullas el que llegó al local ubicado en inmediaciones de Jacinto Peralta Ramos y Puan tras un llamado al 911 donde la encargada del local y una empleada tenían retenida a una mujer que había hecho una prueba laboral.
“Momentos antes mientras realizaba una prueba laboral en el comercio discutió con la encargada del local y se fue con el dinero de la caja. Minutos más tarde regresó al local con intenciones de devolver el dinero, pero cuando quisieron retenerla golpeó a una de las mujeres”, informaron autoridades policiales.
Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la comisaría quinta se la notificó de la formación de una causa por hurto y lesiones leves.
Si bien quedó en libertad, en las próximas horas deberá declarar ante el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente en Tribunales.
