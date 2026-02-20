Hizo una prueba laboral, se peleó con la encargada y robó la recaudación

Una prueba laboral terminó con la aprehensión de una mujer que tras discutir con la encargada del local robó el dinero que había en la caja registradora: tiene 29 años y la redujeron cuando regresó minutos después a devolver el dinero.

Fue personal del Comando de Patrullas el que llegó al local ubicado en inmediaciones de Jacinto Peralta Ramos y Puan tras un llamado al 911 donde la encargada del local y una empleada tenían retenida a una mujer que había hecho una prueba laboral.

“Momentos antes mientras realizaba una prueba laboral en el comercio discutió con la encargada del local y se fue con el dinero de la caja. Minutos más tarde regresó al local con intenciones de devolver el dinero, pero cuando quisieron retenerla golpeó a una de las mujeres”, informaron autoridades policiales.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la comisaría quinta se la notificó de la formación de una causa por hurto y lesiones leves.

Si bien quedó en libertad, en las próximas horas deberá declarar ante el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente en Tribunales.