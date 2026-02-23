Rompió una ventana, se cortó las manos y robó dos botellas de alcohol

Un aviso a la Central de Emergencias 911 permitió aprehender a un hombre de 47 años que rompió el ventanal de un restaurante para robar dos botellas de alcohol.

Los oficiales de la Subcomisaría Casino llegaron al establecimiento ubicado en inmediaciones de calle Moreno y Patricio Peralta Ramos. Allí entrevistaron a un empleado de seguridad de un edificio lindante, quien manifestó que a través del monitoreo de cámaras externas observó a un hombre que rompió el ventanal del local.

El testigo señaló a un individuo coincidente con la descripción aportada: era un sujeto de 47 años, en situación de calle, quien presentaba un corte visible en una de sus manos.

hallaron una varilla de hierro

Posteriormente se constató que el restaurante presentaba daños en la reja y en el ventanal principal ypresuntamente utilizada para forzar el acceso y una bolsa de consorcio con dos botellas de Pinet Noir sustraídas del interior del comercio.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la notificación de causa por robo en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.