Salió a pasear con la tobillera electrónica puesta y se peleó con la policía

Dos jóvenes de 19 años y otro de 18 que agredieron a efectivos policiales durante un control en el barrio Santa Rosa de Lima fueron aprehendidos durante los primeros minutos del viernes: uno de ellos tenía colocada una tobillera de monitoreo electrónico.

Poco antes de la una de la madrugada personal del Comando de Patrullas llegó a la zona de Rawson y Ciudad del Rosario donde se había reportado un vehículo abandonado. Al llegar, observaron un vehículo blanco que se retiraba del lugar con las luces apagadas por lo que fue interceptado en Gascón entre Esperanto y Madariaga.

Al momento de hacerlos descender se tornaron hostiles y agredieron a los policías, golpeándolos en el rostro y la mano.

Los uniformados revisaron el rodado y hallaron debajo del asiento delantero derecho una réplica de arma de fuego tipo pistola de color negro marca Bersa Thunder Pro con cola disparador de metal y cinta aisladora en la empuñadura. También se secuestraron tres teléfonos celulares.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de causa por resistencia a la autoridad y el traslado a Tribunales para prestar declaración.