"¿Cómo podemos arreglar?": quiso pactar con el policía y lo detuvieron

Un hombre de 34 años que conducía una camioneta y carecía de documentación alguna fue aprehendido por personal policial luego de intentar "arreglar" la irregularidad de manera ilegal.

Tras un llamado al servicio de emergencias 911, personal del Comando de Patrullas y de la comisaría tercera interceptó una camioneta Ford Ranger en la intersección de Bouchard y Avenida Peralta Ramos luego de que la persona que viajaba como acompañante se fugara a pie al notar la presencia policial.

El sujeto no tenía la documentación de la camioneta.

Al serle requerida la documentación correspondiente y ante la carencia de la misma, el conductor manifestó a viva voz ante los uniformados: "¿Cómo podemos arreglar?", intentando de este modo eludir el proceder legal.

Los oficiales aprehendieron al sujeto, comprobaron que el rodado no tenía impedimento legal alguno y trasladaron al sujeto a la dependencia.

Desde la fiscalía de Delitos Económicos ordenaron la formación de causa por cohecho, la notificación al imputado y su posterior libertad. El rodados fue trasladado al Playón de tránsito municipal.