Tiró un colchón incendiado a una casa porque discutió con la dueña

Un hombre en situación de calle fue aprehendido por la policía luego de causar daños y un incendio en una vivienda del barrio San José el jueves a la madrugada y fue trasladado a Tribunales donde le notificaron la formación de una causa penal.

Minutos antes de las tres de la madrugada personal del Comando de Patrullas arribó a una vivienda en calle La Rioja al 3600 donde un hombre había dejado sin suministro eléctrico a la dueña de casa, una mujer de 73 años.

Allí identificaron a un hombre de 29 años que está en situación de calle y pernoctaba en un espacio tapiado lindante a la vivienda. “Este sujeto se retiró del lugar tras ser requerido por la policía y minutos después regresó, arrojó un colchón prendido fuego que generó un incendio que fue sofocado por la propietaria”, informaron autoridades policiales.

En poder del sujeto secuestraron una caja de fósforos y un encendedor por lo que desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de una causa por daño y su traslado a Tribunales para prestar declaración.