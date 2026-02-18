Susto y tensión: le dispararon a la policía para evitar un control de tránsito

Uno de los dos ocupantes de una moto que este martes evitó un control policial tras efectuar varios disparos fue aprehendido tras una persecución que terminó en la ciudad de Batán y quedó alojado en el complejo penitenciario de esa localidad.

Fue personal de las comisarías octava, undécima y del Comando de Patrullas quienes llevaron adelante el operativo cerrojo luego de que los ocupantes del rodado evitaran un control en el Parque Industrial Batán y realizaran varias detonaciones con un arma de fuego tipo escopeta contra el personal actuante, sin que se registraran efectivos lesionados.

Tras un seguimiento controlado, en inmediaciones de Azurduy al 1200, uno de los agresores descendió del rodado e ingresó a una vivienda, donde fue aprehendido en situación de flagrancia. En su poder secuestraron una pistola calibre nueve milímetros y nueve municiones.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro avaló lo actuado y dispuso la notificación de causa por abuso de arma y portación ilegal de arma de guerra.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.