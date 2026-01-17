La falta o incorrecta colocación de la patente en vehículos es una infracción grave que puede acarrear multas de hasta 1.800.000 pesos.

Circular sin la patente colocada correctamente constituye una infracción grave en las rutas argentinas y puede derivar no solo en multas millonarias, sino también en la imposibilidad de continuar el viaje.

Durante 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sancionó a 7.235 conductores por circular sin patente, con chapas adulteradas o mal ubicadas, incumpliendo la normativa vigente.

Qué exige la ley sobre las patentes

La legislación nacional establece que todos los vehículos, incluidos acoplados y semirremolques, deben portar sus chapas patentes de forma visible, legible y sin ningún tipo de modificación, según los requisitos fijados por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).

Cuando un vehículo circula sin patente o con la chapa colocada en un lugar incorrecto, la normativa es clara: no puede continuar su marcha hasta regularizar la situación.

De cuánto es la multa por circular sin patente

Los controles de la ANSV supervisan el cumplimiento de estas disposiciones en rutas y accesos urbanos. Según la jurisdicción, la multa por esta infracción puede alcanzar los $1.800.000, una de las sanciones más elevadas del sistema de tránsito.

Además del aspecto económico, la falta de dominio visible puede implicar retención del vehículo y complicaciones legales adicionales.

Patentes provisorias: cuándo están permitidas

Existen excepciones para el uso de patente provisoria en papel oficial, pero solo se permiten en casos de:

robo

hurto

pérdida

deterioro de la chapa

En esos casos, el permiso tiene un plazo máximo de 60 días, y debe exhibirse de manera reglamentaria.

Por qué es una infracción tan grave

Circular sin dominio visible dificulta la identificación y trazabilidad del vehículo, especialmente en casos de siniestros viales, y compromete los sistemas de control y seguridad.

Además, las autoridades detectaron que algunos conductores retiran o esconden la patente para evadir multas por exceso de velocidad, una conducta sancionada que agrava la infracción y evidencia un incumplimiento deliberado de las normas de tránsito.

Regularización de chapas patentes

En septiembre de 2025, el Gobierno Nacional anunció medidas para regularizar la distribución de chapas patentes en todo el país, con el objetivo de garantizar una provisión estable y evitar excusas al momento de circular.

Una obligación sin excusas

La correcta identificación del vehículo es una obligación básica y fundamental para la convivencia vial en Argentina. Circular sin patente no es un descuido menor: es una infracción grave, con sanciones severas y consecuencias inmediatas.