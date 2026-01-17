Multas millonarias y secuestro del vehículo: qué pasa si circulás sin patente en la ruta
Circular sin la patente colocada correctamente constituye una infracción grave en las rutas argentinas y puede derivar no solo en multas millonarias, sino también en la imposibilidad de continuar el viaje.
Durante 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sancionó a 7.235 conductores por circular sin patente, con chapas adulteradas o mal ubicadas, incumpliendo la normativa vigente.
Qué exige la ley sobre las patentes
La legislación nacional establece que todos los vehículos, incluidos acoplados y semirremolques, deben portar sus chapas patentes de forma visible, legible y sin ningún tipo de modificación, según los requisitos fijados por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).
Cuando un vehículo circula sin patente o con la chapa colocada en un lugar incorrecto, la normativa es clara: no puede continuar su marcha hasta regularizar la situación.
De cuánto es la multa por circular sin patente
Los controles de la ANSV supervisan el cumplimiento de estas disposiciones en rutas y accesos urbanos. Según la jurisdicción, la multa por esta infracción puede alcanzar los $1.800.000, una de las sanciones más elevadas del sistema de tránsito.
Además del aspecto económico, la falta de dominio visible puede implicar retención del vehículo y complicaciones legales adicionales.
Patentes provisorias: cuándo están permitidas
Existen excepciones para el uso de patente provisoria en papel oficial, pero solo se permiten en casos de:
robo
hurto
pérdida
deterioro de la chapa
En esos casos, el permiso tiene un plazo máximo de 60 días, y debe exhibirse de manera reglamentaria.
Por qué es una infracción tan grave
Circular sin dominio visible dificulta la identificación y trazabilidad del vehículo, especialmente en casos de siniestros viales, y compromete los sistemas de control y seguridad.
Además, las autoridades detectaron que algunos conductores retiran o esconden la patente para evadir multas por exceso de velocidad, una conducta sancionada que agrava la infracción y evidencia un incumplimiento deliberado de las normas de tránsito.
Regularización de chapas patentes
En septiembre de 2025, el Gobierno Nacional anunció medidas para regularizar la distribución de chapas patentes en todo el país, con el objetivo de garantizar una provisión estable y evitar excusas al momento de circular.
Una obligación sin excusas
La correcta identificación del vehículo es una obligación básica y fundamental para la convivencia vial en Argentina. Circular sin patente no es un descuido menor: es una infracción grave, con sanciones severas y consecuencias inmediatas.
