Franco Colapinto y el desafío más incómodo de Alpine: presión deportiva y financiera rumbo a la F1 2026

El argentino y Pierre Gasly afrontan un escenario único en la parrilla, con el futuro deportivo y económico de Alpine en juego.

El 2026 aparece en el horizonte como el año de la verdad para Alpine y, en ese contexto, Franco Colapinto se prepara para afrontar uno de los desafíos más particulares de toda la Fórmula 1. La escudería de Enstone tomó una decisión fuerte: sacrificar gran parte del 2025 para concentrar todos sus recursos en el desarrollo del auto del nuevo reglamento. Esa apuesta obliga a demostrar resultados, y tanto el piloto argentino como Pierre Gasly estarán bajo la lupa desde el primer día.

La exigencia deportiva en la Fórmula 1 es total para los 22 pilotos de la parrilla, pero en el caso de Colapinto y Gasly hay un condimento extra que no pesa sobre el resto. Alpine necesita rendir no solo en lo competitivo, sino también en el plano del negocio y la facturación, dos áreas donde la estructura francesa viene mostrando señales de alerta y una urgencia difícil de disimular.

Los números conocidos en las últimas horas confirman esa preocupación. Alpine fue la única escudería que redujo sus ingresos en la última temporada, un dato que encendió alarmas puertas adentro. Según el reporte financiero, el equipo generó 276,2 millones de euros, lo que representa una caída interanual del 4% respecto del período anterior, un retroceso que ningún otro equipo sufrió.

Esa baja impactó directamente en el ranking económico de la Fórmula 1. Alpine cayó al octavo puesto en facturación, quedando apenas por delante de Sauber —que desde 2026 pasará a ser Audi— y Haas. En una categoría donde la estabilidad financiera es clave para sostener el desarrollo técnico, estos números explican por qué el 2026 es un punto de quiebre para la escudería.

El contraste con los equipos de punta es elocuente. Mercedes volvió a liderar cómodamente con 732,3 millones de euros, Ferrari se mantuvo segunda con 670 millones pese a un año deportivo irregular y McLaren sorprendió al desplazar a Red Bull del tercer lugar con 534 millones, contra los 491,5 de los austríacos. Aston Martin, Racing Bulls y Williams también lograron ubicarse por encima de Alpine en este apartado.

Con este escenario, Franco Colapinto no solo pelea por resultados en pista, sino que se convierte en una pieza clave dentro de un proyecto que necesita recuperar credibilidad, competitividad y respaldo económico. En Alpine saben que el 2026 no admite excusas: será el momento de validar la apuesta y demostrar que el sacrificio previo valió la pena, dentro y fuera del asfalto.