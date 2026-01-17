Identificaron al turista que murió tras volcar en la Ruta 2

La víctima tenía 38 años y era oriunda de Valentín Alsina.

Fuentes policiales identificaron al hombre que falleció este viernes por la tarde tras protagonizar un accidente en la Autovía 2, cuando apenas le faltaban unos 15 kilómetros para llegar a Mar del Plata.

Se trata de Gabriel Sebastián Del Castillo, de 38 años, proveniente de la localidad bonaerense de Valentín Alsina.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18:00, a la altura del kilómetro 386, en sentido hacia la ciudad balnearia, cuando el vehículo que conducía (un Honda Fit) despistó hacia la banquina y terminó volcando. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y sufrió el fatal impacto.

Los servicios de emergencia que acudieron al lugar constataron que Del Castillo no presentaba signos vitales al arribar, y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y bomberos del Cuartel de Camet trabajaron en la escena del accidente.

La víctima era oriunda de Valentín Alsina, en el partido de Lanús, y se dirigía solo hacia Mar del Plata cuando ocurrió el siniestro.

La causa quedó en manos de la UFI N°11, que continúa con las pericias para determinar las circunstancias exactas del despiste y vuelco.