Manejaba un colectivo borracho y sin papeles y chocó contra una camioneta estacionada.

Los vecinos de Pico Truncado, en Santa Cruz, pasaron momentos de tensión después de que un colectivo chocara contra una camioneta estacionada. Ocurrió sobre la calle Alem, entre Mosconi y Perito Moreno, en una zona de la localidad donde circulan muchos vehículos.

Según trascendió, el conductor del transporte perdió el control y terminó impactando contra la camioneta, que estaba estacionada sin cometer ningún tipo de infracción. Afortunadamente no se registraron heridos por el hecho, aunque el golpe dejó daños materiales visibles en ambos vehículos.

Los vecinos dieron rápido aviso a las autoridades y pronto acudieron al lugar efectivos policiales y personal del hospital local. Una vez allí trabajaron en la organización del tránsito y realizaron tareas preventivas y de investigación para esclarecer cómo se produjo el siniestro.

En el mismo control, los inspectores comprobaron que el conductor del colectivo no tenía la documentación obligatoria y que el test de alcoholemia le dio positivo. En consecuencia, las autoridades retuvieron el vehículo y labraron las actas correspondientes.

Desde el área de Tránsito del Municipio aclararon que, si bien el colectivo tiene la inscripción de una empresa de transporte local, la unidad es de uso particular y no estaba prestando servicio al momento del choque.