El Náutico presentó su agenda de actividades importantes para el primer cuatrimestre

En una conferencia de prensa en conjunto que se realizó en el salón Roque Vilas, se presentaron las cinco actividades deportivas que se realizarán entre enero y abril bajo la organización del Club Náutico Mar del Plata (CNMP), en conjunto con otras entidades y organizaciones.

La maratón de eventos comenzará el próximo domingo 25 de enero con la carrera de natación en aguas abiertas "Ente 2 Escolleras". El 1° de febrero, se realizará la primera edición de la competencia en aguas abiertas "Copa Club Náutico Mar del Plata", mientras que también comenzará la 61° edición de la "Semana Internacional del Yachting". Ya a partir del 9 de marzo, tendrá lugar la edición 31 del "Campeonato Senior de Tenis del Sur de la República". La agenda culminará con la correcaminata "Movete por tu salud" el domingo 5 de abril.

Cabe mencionar que participaron el presidente del club, Juan Agra, como así también el vicepresidente José Luis Godoy, Hernán Febbro, presidente de la subcomisión de tenis; Daniel Larreina (FAT) y demás autoridades y dirigentes. También de Roque Nobile, presidente de la subcomisión de Yachting y Motonáutica; Juan Pablo Amarasi, chairman de la Semana Internacional del Yachting del Yacht Club Argentino (YCA) y Pablo Durán, en el marco de la coordinación de las competiciones de natación en aguas abiertas.

Además, el evento contó con la presencia del intendente Agustín Neme; Sebastián D'Andrea, presidente del Ente Municipal de Deportes (EMDER); Diego Juárez, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (ENTURYC); Julieta Lillo, gerenta de Marketing y Comunicación del Hospital Privado de la Comunidad (HPC) - Fundación Médica Mar del Plata y Miguel Antonio Donato, secretario del Consejo de Administración de Fundación Médica Mar del Plata.

