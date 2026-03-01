Impresionante cierre de la 61° edición de la Semana Internacional del Yachting

La 61ª Semana Internacional del Yachting, organizada por el Club Náutico Mar del Plata (CNMP) y el Yacht Club Argentino (YCA), cerró con la etapa final de quilla, poniendo fin a una gran semana de regatas. Las tres categorías corrieron dos regatas en una jornada ideal, con sol, calor y cielo despejado, acompañados por un viento del NE de unos 10 nudos que se mantuvo constante durante todo el día.

En la clase F18, Agustín Krevisky y Juan Cruz Benítez (CNP) se consagraron campeones con una actuación impecable. Lideraron el campeonato de principio a fin y, tras 11 regatas y un descarte, sumaron 10 puntos para quedarse con el título de manera contundente. El segundo puesto fue para Christian Vilate y Octavio Dorbessan (Águila CNP), con 21 puntos. El podio lo completaron Hernán y Luca Salerno (CNMP), con 38 unidades.

En la clase J70, tras 9 regatas y un descarte, el equipo local Si Querida!, de Francisco Van Avermaete (YCA-CRLP-CNMP), se quedó con el primer puesto, acumulando 8 puntos y confirmando su liderazgo. El segundo escalón del podio fue para Mercenario 6, de Martina Silva (CNMP-YCA), con 15 unidades, mientras que Manuto, de Roberto Authier (YCA), e Invictus, de Gabriel Salinas (CNSE), empataron con 30 unidades y compartieron la tercera posición.

Por su parte, en la clase Star con 9 regatas corridas y un descarte, el primer puesto y ganador fue para la dupla conformada por Facundo Mac Gowan y Tomás Fioriti (CNO), con 16 puntos, seguidos por Mariano Cambon y Martín Costa (CNO) con 21 puntos. El tercer lugar, a tan solo 2 puntos del segundo, fue para Diego Peisajovich y Fernando Oso D’Emilio (CNO/YCA), con 23 unidades.

Al finalizar la jornada, se realizó la entrega de premios a los campeones, poniendo cierre a la gran fiesta de la vela que fue la 61ª Semana Internacional del Yachting en Mar del Plata.

Resultados completos y fotos en www.siy.org.ar.

