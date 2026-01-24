Atacó a sus familiares con un palo y le agarró un infarto en plena discusión: “Se hace el que le pasó algo”

En la jornada del lunes una violenta discusión familiar en una vivienda de Rafael Castillo terminó de la manera más trágica cuando uno de los involucrados se descompensó y murió de un infarto.

Minutos antes, el hombre fallecido había atacado a sus familiares con un palo tras discutir por la titularidad de una vivienda ubicada en la calle Ramón Lista al 1400, en el partido de La Matanza.

El conflicto quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cuadra, dónde se ve con claridad la escalada de violencia que terminó en agresiones físicas entre los familiares.

En el medio del forcejeo, el hombre que golpeaba a sus familiares con un palo se desvaneció sobre la vereda. “Ahora se hace el que le pasó algo”, se escucha decir a uno de los presentes en el video.

Ante la llamada de emergencia, acudieron al lugar efectivos policiales. Pudieron constatar que el hombre, identificado como "Oscar", había sufrido un infarto y fallecido en el lugar.

Según trascendió, Oscar contaba con antecedentes severos de salud. Entre ellos, un ACV y una cirugía cardíaca. Sin embargo, la Justicia bonaerense continúa investigando el hecho para determinar cómo se desarrolló.