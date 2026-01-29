Vino de vacaciones, atacó a golpes a la pareja y terminó preso

El aviso que dieron los profesionales de la Unidad Sanitaria de Mar de Cobo tras el ingreso de una mujer con varias lesiones permitió aprehender a la pareja de 45 años en la vivienda donde ocurrió la agresión.

Fueron efectivos de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar quienes, tras los datos aportados por la víctima, llegaron al inmueble y aprehendieron al agresor en cercanías del mismo.

"Los médicos que atendieron a la mujer de 35 años confirmaron que registraba contusiones en ambas piernas y en el cuello", informaron autoridades policiales.

El agresor fue notificado de la formación de causa por lesiones leves agravadas por mediar violencia de género por el vínculo y la víctima fue asesorada por el Área de Género municipal.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso el traslado del imputado, cuyos datos personales no trascendieron, a la Unidad Penal N°44 de Batán.