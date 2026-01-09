Aberrante: un brigadista le pidió que apague su fogata, él se lo tomó mal y le cortó un dedo

Un insólito episodio tuvo lugar en los últimos días en la Pasarela del Manso Medio, en Río Negro, en una región entre las localidades de Bariloche y El Bolsón. En un contexto de preocupantes, graves e históricos incendios, un hombre atacó a un brigadista del Splif Bariloche cuando volvía de combatir el fuego en Epuyén.

El agresor lo golpeó y le cortó un dedo con una navaja. Desde el entorno del brigadista aseguraron que el victimario ya lo había amenazado en varias ocasiones. Se estima que el conflicto entre los dos comenzó cuando el integrante del Splif le pidió al agresor que apague el fuego de su camping cuando "el índice indicaba riesgo extremo”.

El ataque al brigadista

El comisario de la Subcomisaría del Río Villegas relató cómo fue el ataque al brigadista en la Pasarela del Manso Medio: “Lo agredió con golpes de puño en el rostro, también el sujeto agresor extrajo una navaja y le provocó un corte en la primera y segunda falange de su mano. Las lesiones fueron de carácter leve. Se está investigando la causa y se informó de inmediato al fiscal de turno”.

El brigadista agredido está fuera de peligro y sus heridas fueron definidas como leves. Sin embargo, sus lesiones en las falanges representan la pérdida de gran parte del dedo. “Él está bien, fue el susto de la situación que tuvo que vivir por intentar que una persona apague un fuego que estaba haciendo en un camping", agregó el jefe del Splif, Orlando Báez.

“Nuestras autoridades políticas ya saben lo sucedido. El Ministro Daniel Jara y el Gobernador Alberto Weretilneck ya están al tanto para tomar medidas ejemplificadoras. Está la denuncia realizada y todo está en manos de la justicia”, expresó Báez.

El conflicto previo

La disputa entre las partes comenzó el 6 de enero, cuando turistas alertaron sobre un fuego de gran magnitud en un camping cercano. El brigadista estaba de franco, asi que le avisó a un compañero que estaba en las inmediaciones para que se acerque al lugar.

De manera respetuosa, el segundo brigadista les pidió que apaguen el fuego, pero la interacción provocó la furia del propietario del lugar, que reaccionó de manera agresiva. Al día siguiente, cuando el brigadista que dio la orden regresaba de cumplir funciones, fue sorprendido por el hombre, que lo esperaba en actitud amenazante con un cuchillo.

“De la nada lo quiso apuñalar: le pegó trompadas y le cortó el dedo”, sintetizó la esposa del brigadista.