Comesaña arrancó con el pie derecho en Australia
El tenista marplatense ganó en el debut del primer Grand Slam de la temporada.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Francisco Comesaña hizo su debut en el Australia Open con una importante victoria ante el estadounidense Patrick Kypsonen. El marplatense venció en cuatro sets, con un resultado de 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3, al norteamericano que ocupa el puesto número 116 del Ranking ATP.
“Fue un buen partido, lo venía llevando bien a pesar de que no tenía las mejores sensaciones. Con lo que tenía, estaba haciendo las cosas más o menos bien y, a partir del tercer set, me jugaron una mala pasada los nervios y se me empezó a calentar todo el cuerpo: cuadriceps, los dos brazos y se me escapó un quiebre” afirmó Comesaña.
“Entonces, empecé a buscar formas para relajarme y, en el cuarto set, empece a sentirme bien nuevamente y Kypson también empezó a jugar un poquito mejor y a pegarle mejor con la derecha. Tire unas buenas pelotas que me ayudaron a quebrar en el 4-3” agregó el tenista tras la victoria.
Por otro lado, se refirió a su preparación para este primer Grand Slam del 2026: “Obviamente, uno quiere arrancar de la mejor manera. Hice una muy buena pretemporada con todo el equipo y llegue en muy buena forma a toda la gira que hice asi que quizás por eso me puse un poquito de presión. Tengo que aceptar el nivel que tengo el día que me toca jugar y eso es lo que me llevo de hoy”.
