Como Atenas, pero en Mar del Plata: la construcción que sigue intrigando a locales y visitantes

Una serie de columnas de hormigón armado dispuestas en semicírculo resiste estoico el salitre y la erosión generada por la cercanía al mar en el kilómetro 3.3 de la Ruta 11. Cada fin de semana, ciclistas, parapentistas y pescadores coinciden en el lugar y, si bien su origen para muchos es confuso, todos coinciden en denominar el punto de encuentro como “El Partenón de Playa Serena”.

La historia del Partenón se remonta, de acuerdo a la investigación del Licenciado Ángel Soma, a 1948 cuando el ingeniero J.L. González Ortiz dispuso una serie de columnas de hormigón en semicírculo imitando la arquitectura griega con una contención baja a modo de mirador para marcar allí el inicio de un ambicioso proyecto inmobiliario en la zona sur de la ciudad que permitiría el loteo y la urbanización de la zona.

El proyecto inmobiliario quedó trunco, pero el lugar se convirtió rápidamente en un punto de referencia, en principio por quienes llegaban hasta allí para disfrutar del parador Ariston y la tranquilidad del sur de la ciudad. En su mayoría llegaban al lugar pescadores y familias que pasaban largas jornadas de ocio.

Luego, en la década del 70, una publicidad cambiaría todo. La automotriz Fiat lanzó una publicidad en la que se veían diferentes modelos de autos de la marca con el “Partenón” y la frase “Para crear ciertas cosas, no todos pueden tener 20 siglos de experiencia”.

“Es bueno tener 2.000 años de experiencia y saber utilizarla. Por eso el Fiat que usted maneja no es fruto de la casualidad…. para crear ciertas cosas es una suerte tener tras las espaldas 20 siglos de experiencia”, cerraba el texto que era ilustrado con un Fiat 600, un 128 y un 125.

El lugar se popularizó tras la publicidad de la automotriz se ha convertido en un ícono de la costa marplatense, evocando recuerdos de infancia y momentos vividos en la zona.

El lugar, es muy fotografiado por turistas y marplatenses y aún hoy genera misterio respecto al su origen. Cada fin de semana, familias y grupos de ciclistas y parapentistas se dan cita para disfrutar del lugar por su llamativa arquitectura y su entorno natural.