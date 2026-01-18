Cómo avanza la histórica obra de la Rambla de Mar del Plata: qué se terminó y qué falta

"No se trata sólo de embellecer sino que son obras fundamentales y estratégicas", aseguraron.

La obra de puesta en valor integral de la Rambla de Mar del Plata continúa avanzando por etapas, en medio de un complejo contexto económico y con fuertes restricciones presupuestarias. Así lo aseguró Santiago Gutiérrez, asesor de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, al brindar precisiones sobre el estado actual de los trabajos y los próximos pasos previstos para uno de los espacios públicos más emblemáticos del país.

En diálogo con Extra (102.1), Gutiérrez remarcó que la decisión del gobierno provincial fue intervenir la Rambla de manera integral y no con parches, atendiendo problemas estructurales acumulados durante décadas y respetando el valor patrimonial del conjunto arquitectónico inaugurado en 1938.

Lejos de tratarse de una refacción superficial, la intervención contempla trabajos en desagües pluviales, recambio completo de solados, mejoras en iluminación, accesibilidad, cocheras subterráneas y reordenamiento general del espacio público. “La Rambla es patrimonio cultural no solo de los marplatenses, sino de todos los argentinos, y por eso el abordaje debía ser profundo”, explicó el funcionario.

La obra, que demanda una inversión estimada en 12.000 millones de pesos, se ejecuta con especial cuidado en la recuperación de materiales originales y en la colocación minuciosa de los nuevos solados, uno de los aspectos que más tiempo insume pero que resulta clave para garantizar la durabilidad y el respeto por la identidad del lugar.

Qué sectores ya se terminaron

Según detalló Gutiérrez, ya se finalizaron los trabajos sobre las veredas del Hotel Provincial y del Casino Central, dos puntos neurálgicos del conjunto. Además, se avanzó de manera significativa en el sector del Bajo Rambla y en áreas cercanas a Salud, mientras que actualmente los trabajos se concentran en la Plaza del Monumento a Guillermo Brown.

En ese sector, se está llevando adelante una reparación integral del solado exterior, con retiro de baldosas deterioradas y tareas de impermeabilización, especialmente orientadas a resolver los problemas históricos de filtraciones e inundaciones en las cocheras subterráneas.

Por qué la obra continúa en temporada

Uno de los puntos que generó críticas de algunos sectores opositores fue la continuidad de los trabajos durante la temporada de verano. Al respecto, desde el Ministerio de Infraestructura explicaron que se planificaron los frentes de obra para minimizar el impacto turístico y que muchas de las tareas actuales no son visibles a simple vista, pero resultan fundamentales.

“No es solo embellecer: estamos resolviendo desagües, problemas estructurales y cuestiones que si no se hacen ahora, después vuelven a generar daños”, señaló Gutiérrez, quien insistió en que la magnitud de la obra obliga a sostener los trabajos más allá del calendario turístico.

Iluminación, seguridad y accesibilidad

Entre los ejes centrales de la intervención se encuentra la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED, pensado no solo para resaltar el valor arquitectónico del conjunto, sino también para mejorar la seguridad de vecinos y turistas que transitan la zona durante todo el año.

“La Rambla es la postal de Mar del Plata. Es la foto con la que se van los turistas y el lugar que disfrutan los vecinos todos los días. Queremos que esté a la altura de lo que representa para la ciudad”, afirmó.

Sin fecha de finalización, pero con etapas claras

Si bien no hay una fecha exacta de finalización, la obra avanza por etapas definidas. Tras concluir los trabajos en la Plaza Brown, el plan contempla continuar con los sectores de la Rambla que aún no fueron intervenidos en cuanto a recambio de solados y, en una segunda etapa, abordar integralmente el Bajo Recova para completar el conjunto.

“Invertir en la Rambla es invertir en seguridad, en trabajo, en espacio público y en turismo”, sostuvo Gutiérrez, al tiempo que destacó que estas obras se complementan con otras intervenciones provinciales clave para Mar del Plata, como la regeneración de la Ruta 2 y los trabajos sobre la Ruta 11, que mejoran la accesibilidad a la ciudad.

Más obras previstas para Mar del Plata

Además de la Rambla, desde el Ministerio de Infraestructura confirmaron que continúan obras de desagües y cloacas en Parque Independencia, y que se espera avanzar durante este año con la finalización del Materno Infantil, la Casa de la Provincia y distintos Centros de Atención Primaria de la Salud.

También se proyecta la remodelación de un Hogar de Cristo en el barrio Las Heras, dentro de una estrategia que apunta a sostener la obra pública como herramienta para generar empleo y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En un escenario marcado por la paralización de obras nacionales desde diciembre de 2023, la Provincia busca sostener y finalizar los proyectos en marcha. En Mar del Plata, la Rambla se consolida como el símbolo más visible de esa apuesta, con una transformación que avanza paso a paso y apunta a perdurar por décadas.