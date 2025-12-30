Comenzaron las obras para remodelar el Minella y cierran con un alambrado el Parque de los Deportes

A casi dos meses de asumir la gestión del Parque de los Deportes Teodoro Bronzini, que alberga múltiples escenarios deportivos, la firma Minella Stadium S.A. comenzó con los primeros trabajos para remodelar el espacio, un símbolo del deporte de Mar del Plata.

A través de un comunicado, la empresa dio a conocer que avanzó con las primeras tareas preliminares en las áreas adjudicadas anteriormente por el Ejecutivo municipal, en lo que representan el paso previo a la ansiada puesta en valor del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes.

Según indicaron, por estas horas se encuentran abocados a limpiar los alrededores de los estadios, renovar los equipos de agua corriente y energía, realizar trabajos de paisajismo en los espacios verdes y colocar un alambrado perimetral para cercar el parque. Esta medida - explicaron - apunta a "garantizar la seguridad de la comunidad que utilice el interior del mismo para sus actividades deportivas".

Minella Stadium tomó oficialmente posesión del complejo que integran ambos estadios y los espacios comunes. Foto: 0223.

"Vale aclarar que en esta instancia del acuerdo concesionario, se encuentra autorizado el desarrollo de tareas preventivas de seguridad y ordenamiento, tales como cerramientos parciales, cableados, trabajos de iluminación, pintura y señalética", señalaron.

Asimismo, desde la compañía garantizaron que "nada de lo realizado interfiere en el normal desarrollo del Parque ni de sus actividades habituales, sino que busca poner en valor las instalaciones para que todos los vecinos puedan disfrutarlo".

En los próximos pasos, se avanzará con la iluminación completando la renovación de las luces en las áreas comunes del complejo. Mientras que la estética del lugar llevará el acompañamiento de imágenes y colores acordes a la modernización del espacio.